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В Забайкалье погиб военнослужащий во время занятий на полигоне

Контрактник-инструктор боролся за живучесть танка, который заглох под водой. Обучаемый механик-водитель успел покинуть машину

ЧИТА, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий погиб во время танковых занятий на одном из воинских полигонов в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В ходе выполнения плановых занятий по вождению боевых машин с преодолением водной преграды на одном из полигонов в Забайкальском крае один из танков заглох под водой. Обучаемый механик-водитель смог успешно покинуть боевую машину, проводящий занятие опытный контрактник-инструктор до конца боролся за живучесть танка и погиб", - сказали в пресс-службе.

Все обстоятельства произошедшего устанавливает комиссия ВВО совместно с правоохранительными органами.

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