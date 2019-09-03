В Забайкалье погиб военнослужащий во время занятий на полигоне

ЧИТА, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий погиб во время танковых занятий на одном из воинских полигонов в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В ходе выполнения плановых занятий по вождению боевых машин с преодолением водной преграды на одном из полигонов в Забайкальском крае один из танков заглох под водой. Обучаемый механик-водитель смог успешно покинуть боевую машину, проводящий занятие опытный контрактник-инструктор до конца боролся за живучесть танка и погиб", - сказали в пресс-службе.

Все обстоятельства произошедшего устанавливает комиссия ВВО совместно с правоохранительными органами.