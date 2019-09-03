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AP: число жертв пожара на судне у берегов Калифорнии выросло до 25

Ранее сообщали о восьми погибших

ТАСС, 3 сентября. Тела 25 погибших найдены у северного побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния), где в понедельник затонуло прогулочное судно Conception. Еще девять человек числятся без вести пропавшими, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США.

Ранее телекомпания CNN информировала о восьми погибших.

Судно, на борту которого находились 34 пассажира и 5 членов экипажа, загорелось и затонуло в 20 метрах от острова Санта-Крус. Пятеро членов экипажа, находившиеся на верхней палубе, спрыгнули в воду, их подобрало проходившее мимо судно. 34 пассажира находились в помещении под палубой.

Пожар вспыхнул около 3 часов утра по времени тихоокеанского побережья США (13:00 мск) на 23-метровом судне "Консепшн" 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары. В минувшую субботу судно, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.

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