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СМИ: семь человек погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Индии

Ранения получили двое

ТАСС, 3 сентября. По меньшей мере семь человек погибли и двое пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в юго-западном штате Махараштра неподалеку от Мумбаи. Об этом во вторник сообщает телеканал NDTV.

По его данным, возгорание произошло в 07:00 (04:30 мск) на одном из предприятий индийской государственной нефтегазовой корпорации ONGC. Жертвами пожара стали пять сотрудников завода и двое пожарных.

В ONGC прокомментировали, что на данный момент пожар локализован, пламя не успело перекинуться на производственные цеха.

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