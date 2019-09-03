СМИ: семь человек погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Индии

ТАСС, 3 сентября. По меньшей мере семь человек погибли и двое пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в юго-западном штате Махараштра неподалеку от Мумбаи. Об этом во вторник сообщает телеканал NDTV.

По его данным, возгорание произошло в 07:00 (04:30 мск) на одном из предприятий индийской государственной нефтегазовой корпорации ONGC. Жертвами пожара стали пять сотрудников завода и двое пожарных.

В ONGC прокомментировали, что на данный момент пожар локализован, пламя не успело перекинуться на производственные цеха.