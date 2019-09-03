ТАСС, 3 сентября. Приближающийся к побережью США ураган "Дориан" ослабел до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Об этом во вторник сообщил телеканал MSNBC со ссылкой на американских метеорологов.

Согласно последней информации Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в порывах стихии достигает 54,1 м/с. По данным на 02:00 по времени восточного побережья США (09:00 мск), эпицентр урагана находится в 165 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида).

В центре отметили, что опасность со стороны стихии сохраняется для жителей Багамских островов.