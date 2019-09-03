Дорожный конфликт со стрельбой произошел на МКАД

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Дорожный конфликт между двумя водителями, предположительно с применением газового оружия, произошел на 8-м км МКАД, сотрудники полиции разыскивают правонарушителя. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель ГУ МВД по Москве.

"Около 07:00 на 8-м км МКАД произошел дорожный конфликт между двумя водителями транспортных средств - разгорелся спор, в ходе которого один из конфликтовавших использовал в сторону своего оппонента предположительно газовое оружие, произвел выстрел, после чего сел за руль и скрылся с места происшествия", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, пострадавший передан медика для оказания помощи. По данному факту проводится проверка.