В результате пожара на рыболовецком судне на востоке Китая без вести пропали шесть человек

ШАНХАЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Спасатели ведут поиск шестерых человек, пропавших без вести после пожара на рыболовецком судне у восточного побережья Китая. Как сообщает Центральное телевидение Китая, судно загорелось во вторник рано утром в акватории города Вэйхай восточной провинции Шаньдун.

Пожар на рыболовецком судне "Лушоуюй 65168" начался с машинного отсека. На тот момент на борту находились 17 человек. Прибывшим на место аварии спасательным катерам удалось снять с терпящего бедствие судна 11 человек, двое из них с ранениями были отправлены на вертолете в больницу. Остальные шестеро пока считаются пропавшими без вести.

Спасательные службы продолжают поисково-спасательную операцию.