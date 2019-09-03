Пропавшая 20 лет назад девочка из Белоруссии нашлась в России и вернулась к родителям

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Потерявшаяся в 1999 году в электричке девочка из Белоруссии найдена в России и возвращена родителям. Об этом сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

Четырехлетняя Юля пропала 1 октября 1999 года в электропоезде Минск - Осиповичи во время поездки с родителями. Девочку искали на станциях и близлежащих территориях, однако безрезультатно. К поискам были подключены не только правоохранители, но и белорусские СМИ, написавшие о пропаже в газетах. Звонок, которого ждали 20 лет, в милицию поступил в августе этого года.

"В дежурную службу пуховичской милиции (Минской области - прим. ТАСС) из России позвонил молодой человек. Он рассказал о своей 24-летней знакомой: она сирота, детство провела в интернате, потом в приемной семье, помнит, как потерялась в электричке", - сообщили в МВД.

По данным пресс-службы, молодой человек, пытался в интернете найти информацию о девушке, с которой познакомился, и нашел историю о пропавшем ребенке по имени Юля, а затем обнаружил информацию в газете - там упоминалось также отчество девочки. После того, как сотрудники розыскного отдела связались с девушкой, она вспомнила о том, что была найдена в 1999 году на ж/д станции в Рязани и восстановила некоторые фрагменты детства. После сопоставления фотографий и проведения судебных экспертиз, было проведено исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы, в результате чего материнство подтвердилось на 99,9% и девушка вернулась к своим родителям.