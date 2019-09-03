Врачи из Воронежа обманом заработали 26,5 млн рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Полицейские пресекли незаконную деятельность медицинского центра в Воронеже, в котором трое сотрудниц путем мошенничества получили доход на сумму свыше 26,5 млн рублей. Суд избрал им меру пресечения. Об этом во вторник ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что трое женщин арендовали в городе Воронеже помещение, где предоставляли медицинские услуги без соответствующей лицензии. Они предлагали жителям региона пройти бесплатное обследование, после которого клиентам сообщались ложные сведения о якобы имеющихся у них заболеваниях. Злоумышленницы убеждали пациентов о необходимости срочного лечения, после чего граждане оплачивали дорогостоящие процедуры, оформив на себя кредитные договоры, - сказала она. - Таким образом, сообщницами извлечен доход на сумму, превышающую 26,5 млн рублей".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием" и "Незаконное предпринимательство").

В настоящее время правонарушительницы задержаны. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьей - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли медицинское оборудование, клиентскую базу, а также документы, имеющие отношение к уголовному делу.