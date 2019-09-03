При ночном пожаре в жилом доме в Сочи повреждена 21 квартира

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Жители многоквартирного дома на Лечебном переулке в Сочи, где в ночь на вторник произошел крупный пожар, отказались от переезда в пункты временного размещения, при пожаре повреждена 21 квартира, сообщили ТАСС в администрации города.

"21 квартира выгорела. Люди от размещения в маневренном пункте пока отказываются", - сказали в пресс-службе администрации.

На вопрос о том, является ли дом законным объектом строительства, собеседник агентства ответил, что дом является новостройкой, каков его процессуальный статус, уточняется.

Пожар в доме на Лечебном переулке начался в квартире на мансардном этаже, погиб один человек, следственные органы проводят проверку.

В Сочи существует проблема самостроев. Многие дома, построенные с нарушениями, ранее были узаконены судами. За последние годы в таких домах неоднократно происходили пожары.