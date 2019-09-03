В Липецкой области более 70 человек ищут пропавшую девочку

ТАСС, 3 сентября. Следователи создали штаб по поиску восьмилетней Марии, пропавшей утром в понедельник в селе Паниковец Елецкого района Липецкой области, к поискам в лесу и прилегающей местности привлечено более 70 человек. Об этом сообщила ТАСС врио старшего помощника руководителя Следственного управления СК по Липецкой области Екатерина Тонких.

"В настоящее время к поиску ... привлечено более 70 человек, это следователи-криминалисты, сотрудники полиции, еще подъезжают волонтеры поисковой организации, задействованы кинологи с собаками, более двадцати сотрудников МЧС <...> На месте следователи создали штаб, там неподалеку лесополоса - ее территорию прочесывают, опрашивают соседей", - сказала Тонких.

Собеседница агентства рассказала, что мама ребенка в понедельник в 06:30 мск проснулась, чтобы заняться домашним хозяйством и покормить скотину. В это время женщина обнаружила, что дочки нет в кровати. "Девочка обычно рано просыпается и по утрам уходит гулять, но в понедельник девочка домой не вернулась, мама вечером обратилась в полицию - следователи уже в 22:00 были на месте, всю ночь шли поисковые мероприятия", - рассказала Тонких.

По данным следователей, семья пропавшей девочки живет по старорусским традициям, занимается подсобным хозяйством, ребенок в школу не ходит. Как сообщила Тонких, в настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве малолетнего.