Уголовное дело о поджоге возбудили после пожара на пони-ферме в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после пожара на пони-ферме в поселке Стеклянный во Всеволожском районе Ленинградской области, в результате которого погибли лошади. Об этом журналистам во вторник сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", - сказано в сообщении управления.

По данным ГУ МВД, в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратилась гражданка 1977 года рождения с заявлением о том, что в ночь с 1 на 2 сентября неизвестный преступник совершил поджог принадлежащей ей конюшни, в результате которого погибли девять племенных лошадей. Предварительная сумма ущерба составила 1 млн рублей.

Как сообщалось ранее, владелец фермы "Идальго" Елена Чистякова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написала, что в 10 м от конюшни нашли канистру с остатками бензина. В региональном управлении МЧС ТАСС сообщали, что причина пожара в настоящее время устанавливается.