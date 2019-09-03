Спасатели буксируют яхту, получившую пробоину в Финском заливе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Яхта получила пробоину рядом с одним из фортов в Кронштадтском районе Петербурга. Как сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС, сейчас яхту буксируют на Ленинградскую пристань Кронштадта.

"Яхта размером 12 на 4 м получила пробоину. На борту - один человек - капитан, который вызвал частную организацию "Первая спасательная служба", они установили помпу для откачки, начали буксировку на Ленинградскую пристань Кронштадта", - сказали в управлении.

По данным МЧС, яхту сопровождает катер спасателей.