Прокурор требует 3 года и 2 мес. наказания обвиняемому в нападении на полицейского Беглецу

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Государственный обвинитель потребовала приговорить обвиняемого в нападении на сотрудника спецподразделения полиции на акции протеста 27 июля Даниила Беглеца к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом во вторник сообщает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы, который рассматривает дело подсудимого.

"Прошу суд приговорить подсудимого к трем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала она.

Гособвинитель также попросила учесть, что Беглец впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении двух малолетних детей и характеризуется положительно по месту жительства и работы. "Был направлен платеж в ГУ МВД Москвы для компенсации морального вреда. Это смягчающее обстоятельство. Но прошу учесть, что это преступление против порядка управления, а значит, возможен только реальный срок", - сказала прокурор.

Беглец выразил пожелание, чтобы его дело рассматривалось в особом порядке. Это предполагает полное признание вины и раскаяние, а взамен суд не назначает обвиняемому наказание свыше двух третей от максимального.

Обвиняемый извинился за свои действия, заявил его адвокат в ходе заседания. "Он извинился за свой поступок и готов компенсировать вред потерпевшему прямо в зале суда. Прошу суд приобщить его письменное заявление на этот счет", - сказал адвокат.

Как следует из материалов суда, потерпевший - сотрудник 2-го оперативного полка московской полиции Никитин - не может присутствовать в зале суда из-за служебных обязанностей. Суд решил рассматривать дело Беглеца без него.

По словам подсудимого, он является индивидуальным предпринимателем, живет в Мытищах с гражданской женой, которая временно не работает, и двумя детьми (сыну меньше двух лет, дочь родилась 16 мая). Подсудимый - уроженец Молдавии, два года назад он получил российское гражданство.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 14 человек.