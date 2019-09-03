Одного из высокопоставленных краснодарских полицейских задержали по делу о взятке

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Следственное управление в Москве возбудило уголовное дело о получении крупной взятки в отношении должностных лиц, среди которых начальник одного из отделов полиции. Он задержан. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах Краснодарского края.

"В Москве возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении врио начальника одного из отделов МВД России по городу Краснодару и должностных лиц", - сказал источник.

Он добавил, что подозреваемый по делу полицейский задержан.