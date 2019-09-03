СК прекратил уголовное дело о массовых беспорядках в Москве в отношении пяти фигурантов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет прекратил уголовное дело о массовых беспорядках в отношении пяти участников несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственный комитет РФ по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены", - сообщили в СК.

Как сообщили в ведомстве, решение принято следствием после исследования всех материалов, включая видеозаписи с камер наблюдения. "Учитывая, что в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, соответствующие материалы направлены в органы МВД России", - отметили в СК.

Расследование уголовного дела в отношении других фигурантов продолжается, следствием устанавливается роль каждого из них в произошедших событиях.

Об акции 27 июля

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По уголовному делу ранее были арестованы 14 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Эдуард Малышевский, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.