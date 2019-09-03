В Ростовской области пятилетняя девочка погибла от падения на нее бетонной плиты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Следователи выясняют в Ростовской области обстоятельства гибели пятилетней девочки в результате падения на нее бетонной плиты. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Поступило сообщение о гибели пятилетней девочки в результате телесных повреждений, полученных при падении на нее бетонной плиты. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, накануне, 2 сентября, 45-летний мужчина осуществлял сбор металлолома на территории бывшего колхоза в Песчанокопском районе области, вместе с ним находилась его пятилетняя дочь. "В тот момент, когда мужчина отбивал часть металлического швеллера, удерживающего бетонные плиты ограждения, одна из плит упала на девочку. В результате полученных телесных повреждений она умерла", - сообщили в СК.