Следователи возбудили дело после пропажи восьмилетней девочки под Липецком

ТАСС, 3 сентября. Следователи в Липецкой области, где в селе Паниковец с вечера понедельника ищут пропавшую восьмилетнюю девочку Марию, возбудили уголовное дело по статье об убийстве ребенка. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка по признакам преступления по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сообщила представитель СУ СК по региону.

В понедельник, 2 сентября, около 06:30 мск мама ребенка проснулась и не обнаружила дочь. Семья живет по старорусским традициям, занимается подсобным хозяйством, ребенок в школу не ходит, но любит с утра отправляться на прогулку. Когда вечером девочка не вернулась домой, семья обратилась в полицию. Следователи сразу выехали в село, они ведут поиск ребенка с ночи. По данным ведомства, с утра вторника к поиску восьмилетней девочки привлекли более 70 человек.

Сейчас следователи с сотрудниками полиции и МЧС создали в селе Паниковец оперативный штаб, ближайший лес и дома прочесывают кинологи с собаками, округу обходят волонтеры Липецкой общественной организации "Поиск пропавших детей", а также общественные добровольцы.