Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 27 июля

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на 2 месяца участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Никиту Чирцова, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению", - огласила постановление судья Евгения Николаева. Согласно решению суда, обвиняемый будет находиться под стражей до начала ноября.

Чирцову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия к представителю власти"). Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. Белорусские власти обязали его покинуть страну, что тот и сделал, самостоятельно улетев в Москву. Спустя сутки его задержали уже российские правоохранители.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в незаконной акции. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 14 человек. Таким образом Чирцов стал 15 арестованным в рамках этого дела.

Вместе с тем Следственный комитет заявил во вторник, что прекращено уголовное преследование в отношении Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Они освобождены из СИЗО, кроме Васильева, которому мера пресечения не избиралась.

Позиции сторон

Следователь настаивал на аресте в связи с тем, что Чирцов может скрыться от следствия, так как был объявлен в федеральный розыск. "Следствием установлено, что 27 июля на Тверской площади в Москве Чирцов толкнул сотрудника правоохранительных органов двумя руками в область плеча, причинив сержанту полиции физическую боль", - заявил представитель СК.

Прокурор поддержала заявленное следствием ходатайство и отметила, что "необходимо согласиться с органами предварительного расследования" и избрать обвиняемому меру пресечения в виде ареста.

Обвиняемый и его защита просили суд о более мягкой мере пресечения, так как скрываться от следствия Чирцов никуда не собирается, а о возбуждении уголовного дела он узнал только в Белоруссии.