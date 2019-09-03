СК просит суд отпустить Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Следствие ходатайствует в суде о переводе из СИЗО под домашний арест двух фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственный комитет РФ в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля, учитывая роль Егора Жукова и Сергея Фомина в совершенном преступлении, ходатайствует перед судом об изменении названным лицам меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сообщили в СК.

Во вторник СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов дела о массовых беспорядках и отменил им меры пресечения: Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов, включая видеозаписи с камер наблюдения. Однако их действия были переквалифицированы на административные правонарушения и соответствующие материалы направлены в полицию. Расследование уголовного дела в отношении других фигурантов продолжается, следствием устанавливается роль каждого из них в произошедших событиях.

Об акции 27 июля

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По уголовному делу ранее были арестованы 14 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Эдуард Малышевский, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину. Во вторник суд отправил в СИЗО на 2 месяца, до начала ноября, участника акции Никиту Чирцова.