Суд в Уфе продлил на два месяца арест кассирше, подозреваемой в краже 20 млн рублей

УФА, 3 сентября. /ТАСС/. Суд Орджоникидзевского района Уфы на два месяца продлил арест сотруднице банка, которая подозревается в хищении 20 млн рублей из кассы. Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь Верховного суда республики Вадим Хабиров.

"Заседание суда было сегодня, арест [Луизе] Хайруллиной продлили на два месяца", - сказал он.

В конце мая представитель банка сообщил в полицию, что из кассы пропали более 20 млн рублей. В преступлении заподозрили сотрудницу банка, которая вместе с мужем и двумя детьми скрылась в Казани. Было возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате, в начале июня женщину арестовали на два месяца.

Также был задержан муж подозреваемой. По версии следствия, он неоднократно приезжал в банк и получал от жены похищенные деньги, в том числе в иностранной валюте. Он тратил их на ставки на спорт. В отношении него возбуждено дело о краже.