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Выжившего после падения с пятого этажа ребенка выписали из больницы в Благовещенске

В областном Минздраве отметили, что пострадавшему в полном объеме оказана вся необходимая медпомощь

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Ребенка, который выжил после падения с пятого этажа дома в Благовещенске, выписали из больницы, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже дома в Благовещенске 25 августа. Он получил телесные повреждения. Мальчика доставили в медицинское учреждение, он находился в тяжелом состоянии.

"Ребенка вчера выписали из Амурской областной детской клинической больницы, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Благодаря профессиональным действиям работников скорой помощи и усилиям высококвалифицированного персонала детской больницы ребенок был спасен", - говорится в сообщении.

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