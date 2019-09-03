Выжившего после падения с пятого этажа ребенка выписали из больницы в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Ребенка, который выжил после падения с пятого этажа дома в Благовещенске, выписали из больницы, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже дома в Благовещенске 25 августа. Он получил телесные повреждения. Мальчика доставили в медицинское учреждение, он находился в тяжелом состоянии.

"Ребенка вчера выписали из Амурской областной детской клинической больницы, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Благодаря профессиональным действиям работников скорой помощи и усилиям высококвалифицированного персонала детской больницы ребенок был спасен", - говорится в сообщении.