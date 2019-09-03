Суд приговорил к 3 годам колонии фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля Подкопаева

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции на несанкционированной акции 27 июля.

Суд постановил признать Подкопаева виновным по части 1 статьи 318 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима", - огласил решение судья Александр Меркулов.

Гособвинение во вторник попросило 3 года и 4 месяца колонии для Подкопаева в качестве наказания. Ранее подсудимый признал свою вину, слушание дела проходило в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. Вместе с тем Следственный комитет заявил во вторник, что в отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование прекращено (Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок, Владислав Барабанов освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Кроме того, еще двоих арестованных, Егора Жукова и Сергея Фомина, СК попросит суд перевести под домашний арест.