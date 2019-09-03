Иностранный моряк попал в больницу Петербурга после конфликта с таксистами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Иностранный моряк с судна, пришвартованного в Невской губе, оказался в больнице после конфликта с таксистами. Как сообщили во вторник журналистам в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, полиция проводит проверку в связи с происшествием.

"В полицию из медучреждения поступила телефонограмма о том, что к ним за медицинской помощью обратился 45-летний иностранный гражданин, являющийся служащим корабля, пришвартованного в Невской губе. По словам мужчины, травмы он получил в результате конфликта с таксистами. Полиция проводит проверку", - сказано в сообщении.

По данным МВД, конфликт произошел накануне, 2 сентября. После оказания помощи медики отпустили иностранца в удовлетворительном состоянии. Полиция Петродворцового района Петербурга устанавливает личности нападавших.