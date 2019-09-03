Начальник представительства Минобороны задержан по подозрению во взятке в Нижнем Новгороде

ТАСС, 3 сентября. Начальник 161-го военного представительства Минобороны РФ задержан по подозрению в получении взятки в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой УФСБ по Нижегородской области.

"Начальник военного представительства Министерства обороны РФ встретился 11 июля с генеральным директором коммерческой организации в Нижнем Новгороде, где в салоне собственного автомобиля "Kia Sorento" получил взятку в сумме 155 тыс. рублей. После получения денег противоправная деятельность военнослужащего была пресечена сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области", - указано в сообщении.

В отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По данным следствия, с декабря 2017 года по май 2019 года подозреваемый получал взятки от гендиректора коммерческой компании, которая занималась поставками продукции по гособоронзаказу. Деньги ежемесячно поступали на банковскую карту военнослужащего. Общая сумма взятки составила около 500 тыс. рублей.