В Париже украли еще одно произведение Бэнкси

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Второе по счету в 2019 году граффити британского стрит-художника Бэнкси украдено на этой неделе в Париже. Об этом сообщила во вторник газета Le Parisien.
Речь идет о крупноформатном изображении серой мыши с платком на лице, держащей в руках резак. Граффити было нанесено Бэнкси на обратную сторону крупного щита, указывающего направление к подземной автостоянке Центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду.
Похитители просто вырезали со щита большой кусок металла, на котором находился рисунок, и унесли его. Рисунок, находившийся на высоте в три метра от земли, был сделан Бэнкси в июне 2018 года - о чем он сообщал на своей странице в Instagram.
При этом художник подчеркнул, что эта работа сделана в память о пятидесятилетии парижских студенческих волнений мая 1968 года - важного события в жизни современной Франции. При этом он отметил, что Париж в те дни "стал подлинной колыбелью уличной живописи, сделанной с помощью трафаретов". Действительно, такие произведения 1968 года до сих пор широко известны во Франции по сохранившимся фотографиям. Мышь, частый герой уличных граффити, была изображена с резаком, потому что именно с помощью этого инструмента делаются трафареты для нанесения рисунков на стены.
В конце января 2019 года неизвестные автогеном срезали металлическую дверь запасного выхода печально знаменитого произошедшим в нем терактом концертного зала "Батаклан". На том рисунке Бэнкси был изображен человек в балахоне, в скорбном жесте склонивший голову. Преступники не были найдены.