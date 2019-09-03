В Париже украли еще одно произведение Бэнкси

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Второе по счету в 2019 году граффити британского стрит-художника Бэнкси украдено на этой неделе в Париже. Об этом сообщила во вторник газета Le Parisien.

Речь идет о крупноформатном изображении серой мыши с платком на лице, держащей в руках резак. Граффити было нанесено Бэнкси на обратную сторону крупного щита, указывающего направление к подземной автостоянке Центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду.

Похитители просто вырезали со щита большой кусок металла, на котором находился рисунок, и унесли его. Рисунок, находившийся на высоте в три метра от земли, был сделан Бэнкси в июне 2018 года - о чем он сообщал на своей странице в Instagram.