Суд приговорил обвиняемого в нападении на полицейского Беглеца к 2 годам лишения свободы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил Данилу Беглеца, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля, к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил: признать виновным Беглеца и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы", - зачитал свое решение судья Анатолий Беляков.

Ранее прокурор потребовала приговорить Беглеца к трем годам и двум месяцам реального срока лишения свободы. Сам Беглец пожелал, чтобы его дело было рассмотрено в особом порядке. Это предполагает полное признание вины и раскаяние, а взамен суд не назначает обвиняемому наказание свыше двух третей от максимального.

В ходе заседания суда были допрошены мать и коллега Беглеца, которые дали ему положительную характеристику. Также положительно он характеризуется по месту жительства соседями и участковым. Как заявил сам подсудимый, он является индивидуальным предпринимателем. Он живет в Мытищах с гражданской женой, которая временно не работает, и двумя детьми (сыну меньше двух лет, дочь родилась 16 мая), а также содержит неработающую мать пенсионного возраста. Беглец - уроженец Молдавии, два года назад он получил российское гражданство.

Из материалов следует, что в ходе акции 27 июля Белец дернул за руку бойца 2-го оперативного полка полиции Москвы, чем причинил ему физическую боль и моральные страдания.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. Вместе с тем Следственный комитет заявил во вторник, что в отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование прекращено (четверо из них, Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок, Владислав Барабанов освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Кроме того, еще двоих арестованных, Егора Жукова и Сергея Фомина, СК попросит суд перевести под домашний арест.