Около 600 человек эвакуировали из-за срабатывания пожарного датчика в БЦ в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники бизнес-центра на севере Москвы были эвакуированы из-за ложного срабатывания пожарного датчика. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По указанному адресу: Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79, сработал пожарный датчик, в целях безопасности администрация объекта приняла решение провести эвакуацию. В ходе проверки возгорания не обнаружено", - рассказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что всего были эвакуированы порядка 600 человек. По указанному адресу, судя по открытым источникам, расположен бизнес-центр Skylight, также в нем находится штаб-квартира компании Mail.Ru Group.