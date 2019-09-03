Ребенка с ожогами на 90% поверхности тела транспортируют из Карелии в Нижний Новгород

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 сентября. /ТАСС/. Ребенка с ожогами на 90% поверхности тела готовят к транспортировке из реанимации Детской республиканской больницы в Петрозаводске в Приволжский национальный исследовательский медицинский центр. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Карелии.

"Ребенок готовится к транспортировке в Нижний Новгород", - сказала собеседница агентства.

По информации мамы пострадавшего мальчика, которую она разместила у себя на странице в социальной сети, 30 августа ее ребенок отдыхал в дачном кооперативе у бабушки. По невыясненным обстоятельствам, произошел пожар, в результате которого мальчик получил ожоги 90% тела и верхних дыхательных путей. Ситуацию взяли на контроль министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков и глава региона Артур Парфенчиков.

По словам Охлопкова, на утро вторника состояние пострадавшего ребенка крайне тяжелое. Однако врачи отметили положительную динамику, что позволит перевезти мальчика в специализированный центр в Нижний Новгород. В Приволжский центр его доставят бортом МЧС России.

"Утром выполнена повторная телемедицинская консультация с Нижним Новгородом. Появилось "окно" для транспортировки в ожоговый центр", - сказал руководитель регионального ведомства.