В Удмуртии возбуждено дело после пропажи в Ижевске 17-летней жительницы Рязани

ИЖЕВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело после пропажи 17-летней жительницы Рязани, которая покинула санаторий "Ижсталь" в ночь с 26 на 27 августа, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В целях всестороннего и объективного установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летней жительницы города Рязани. По данным следствия, в ночь с 26 на 27 августа текущего года девушка покинула санаторий "Ижсталь" в городе Ижевске и ушла в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

По данным пресс-службы, у разыскиваемой имеются характерные приметы в виде татуировок - на левой руке в виде сердца, на правой ноге в виде планеты. Она была одета в толстовку, джинсы, кроссовки черного цвета.