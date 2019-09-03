Из школы на юго-востоке Москвы эвакуировали 350 человек после сообщения с угрозой взрыва

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московские полицейские обследуют школу на Краснодарской улице в Москве, откуда были эвакуированы более 350 человек после сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах во вторник.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в школе №2121 на Краснодарской улице. В настоящее время из здания эвакуированы 300 учеников и еще 52 человека, в том числе учителя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают сотрудники полиции и кинологи с собаками, которые обследуют помещение.