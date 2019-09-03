Источник: поисковый вертолет обнаружил место падения штурмовика Су-25УБ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Поисковый вертолет обнаружил место падения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье, поиски летчиков продолжаются. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в силовых структурах региона.

"Место падения самолета обнаружено. Парашюты летчиков с вертолета замечены не были. К месту падения будет направлен наземный поисково-спасательный отряд", - сказал он.

Источник в силовых структурах Ставропольского края сообщил во вторник ТАСС, что штурмовик Су-25УБ ВКС РФ потерпел аварию на Северном Кавказе. "Полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Позже информацию об аварии подтвердили в Минобороны России. Полет, уточнили в ведомстве, проводился без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.