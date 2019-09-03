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Сообщение о минировании школы на юго-востоке Москвы не подтвердилось

Полицейские устанавливают личность сообщившего о минировании

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Кинологи с собаками обследовали школу на Краснодарской улице в Москве, информация о минировании не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах во вторник.

"Здание школы №2121 на Краснодарской улице обследовано, никаких взрывных устройств или взрывчатых вещество обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в школе на Краснодарской улице, после чего из здания были эвакуированы 300 школьников и 52 учителя и методиста. В настоящее время полицейские устанавливают личность сообщившего о минировании.

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