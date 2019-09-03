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Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение во время отработки фигуры высшего пилотажа

По данным источника ТАСС, при выполнении "мертвой петли" летчики не сумели вывести самолет из пикирования
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ТАСС, 3 сентября. Штурмовик Су-25УБ ВКС РФ, разбившийся во вторник на Ставрополье, выполнял плановый полет по отработке высшего пилотажа. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Полеты выполнялись на отработку высшего пилотажа. При выполнении "мертвой петли" (петля Нестерова - прим. ТАСС) летчики не вывели самолет из пикирования и столкнулись с землей. Самолет вошел в землю на глубину до трех метров", - сказал собеседник агентства.

По данным источника в экстренных службах Ставропольского края, после падения на землю самолет полностью разрушился.

Ранее другой источник в силовых структурах Ставропольского края сообщил во вторник ТАСС, что штурмовик Су-25УБ ВКС РФ потерпел аварию на Северном Кавказе. "Полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна", - сказал собеседник агентства. Вертолет обнаружил место падения штурмовика.

Позже информацию об аварии подтвердили в Минобороны России. Полет, уточнили в ведомстве, проводился без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

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