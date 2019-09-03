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Состояние пострадавшей в Череповце оценивается как тяжелое

Когда она переходила дорогу на зеленый свет, ее сбил автомобиль. Сейчас женщина находится в реанимации

ВОЛОГДА, 3 сентября. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в аварии на пешеходном переходе в центре Череповца, прооперирована и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом во вторник сообщили ТАСС в администрации города.

Авария произошла в понедельник в 14:35 мск у Дворца металлургов, в 500 метрах от здания мэрии. 24-летний водитель автомобиля "KIA Rio" наехал на пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате два пешехода, 40-летний мужчина и 48-летняя женщина скончались на месте, 59-летняя женщина госпитализирована с тяжелыми травмами.

"Пострадавшая в аварии женщина прооперирована и находится в реанимации, ее состояние - тяжелое", - сообщили ТАСС в мэрии Череповца.

Там отметили, что готовы оказать помощь родным погибших.

Как сообщили ТАСС в УМВД по области, на данный момент по факту происшествия проводится проверка. Назначены необходимые экспертизы и исследования. Видимых признаков алкогольного опьянения у водителя не было.

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