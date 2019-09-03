В Шереметьево столкнулись крыльями два самолета

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту "Шереметьево", проводится эвакуация пассажиров. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в авиационных службах.

"Только что в Шереметьево на взлетно-посадочной [полосе] столкнулись два самолета. Пассажиров сейчас эвакуируют, лайнеры осматривают техники. Информации о пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнил источник, самолеты авиакомпаний Royal Flight и "Аэрофлот" при буксировке столкнулись крыльями по касательной. Первый самолет был пустой, второй - готовился к вылету в Пекин с пассажирами. "Сейчас пассажиры эвакуированы, их пересадят на другой борт, после чего он вылетит", - утонил он.

"Самолет Royal Flight, который буксировал аэродромный тягач Шереметьево Хэндлинг, повредил лайнер Аэрофлота, который стоял на точке запуска и готовился к вылету в Пекин", - рассказал ТАСС источник.