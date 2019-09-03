В Оренбурге возбудили уголовное дело после массовой гибели животных в приюте

ОРЕНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в связи с массовой гибелью животных в приюте, расположенном в поселке Южном Оренбурга, возбудили по требованию областной прокуратуры. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"По требованию прокуратуры Оренбургской области сегодня, 3 сентября, возбуждено уголовное дело в связи с массовой гибелью животных в приюте, расположенном в поселке Южном города Оренбурга. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ход расследования взят прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении. В прокуратуре добавили, что в рамках предварительного следствия проверят все обстоятельства гибели животных, находившихся в приюте.

29 августа волонтеры обнаружили трупы 65 кошек и собаки в помещении на улице Илекской, которое, по данным Минсельхоза области, не предназначено для содержания животных.

Юлия Бабенко, руководитель благотворительного фонда помощи животным "Сердца в унисон", в помещении которого произошло ЧП, сообщила ТАСС, что намерена провести независимую химико-токсикологическую экспертизу тканей умерших животных, поэтому отказывается передавать трупы ветеринарам. Последние намерены отобрать пробы патологического материала и направить его в "Оренбургскую областную ветеринарную лабораторию" для установления причин гибели животных.

31 августа в этом же здании ингаляционное отравление неизвестным газом легкой степени тяжести получили трое волонтеров благотворительного фонда. Такой диагноз сообщили в региональном Минздраве. Добровольцы госпитализированы и продолжают получать лечение в больнице Оренбурга. Волонтеры жаловались на едкий запах из канализации, но газоанализаторы специалистов ООО "Оренбург Водоканал" не выявили превышений предельно допустимых концентраций по сероводороду, метану, кислороду и угарному газу.

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона, помимо проверки в связи с массовой гибелью животных, инициировало внеплановую проверку деятельности благотворительного фонда помощи животных "Сердца в унисон".