Источник: самолет Су-25УБ разбился в Советском районе Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Самолет Су-25УБ, разбившийся во вторник на Ставрополье, упал на территории Советского района края, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

На эту тему

"Разбились на территории нашего района, службы вместе с главой [района] выехали на место", - сказал собеседник агентства.

По данным источника в другом ведомстве, самолет упал на границе Советского и Новоселицкого районов Ставрополья.

Как уточнил источник ТАСС, на место происшествие выехали пожарные машины. "О горении пока информации нет", - уточнил он.

Ранее источник в силовых структурах Ставропольского края сообщил ТАСС, что штурмовик Су-25УБ ВКС РФ потерпел аварию на Северном Кавказе. "Полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна", - сказал собеседник агентства. Сейчас, добавил источник, вертолет обнаружил место падения штурмовика.

Позже информацию об аварии подтвердили в Минобороны России. Полет, уточнили в ведомстве, проводился без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.