В Таиланде задержали подозреваемого в создании бомб, взорвавшихся в Бангкоке

БАНГКОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда задержали человека, подозреваемого в создании взрывных устройств, которые месяц назад были подорваны в Бангкоке. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По информации полиции, подозреваемый обвиняется в поджоге, взрыве и незаконном хранении взрывчатых веществ. Кроме того, были задержаны еще два человека, подозреваемых в организации взрывов. Также были выданы ордера на арест еще 11 человек, которые пока находятся на свободе.

В полиции заявили, что все подозреваемые являются выходцами из южных провинций страны. "Мы выдали ордера и знаем, кто они, но многие бежали из страны", - заявил журналистам вице-премьер Правит Вонгсуван.

2 августа в центре Бангкока, где проходила 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН, произошла серия взрывов. По данным Reuters, тогда пострадали четыре человека.