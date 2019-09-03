Один человек погиб в результате обвала грунта в Нальчике

НАЛЬЧИК, 3 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в Нальчике в результате обвала грунта, сообщили во вторник журналистам в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

"В 15:19 мск 3 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация, что при проведении земляных работ в городе Нальчике, на ул. Лермонтова произошел обвал грунта, в результате чего засыпало одного человека. В 15:50 спасатели достали пострадавшего из под завалов без признаков жизни и передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на месте происшествия работали 17 человек и 4 единицы техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.