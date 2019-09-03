Военная прокуратура начала проверку после крушения штурмовика Су-25 на Ставрополье

ТАСС, 3 сентября. Военная прокуратура Южного военного округа приступила к проверке после падения во вторник учебно-боевого штурмовика Су-25 в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Военная прокуратура проводит проверку соблюдения правил полетов и подготовки к ним. Военные прокуроры выехали на место, других данных нет", - сказал представитель ведомства.

Ранее источник в силовых структурах Ставропольского края сообщил ТАСС, что штурмовик Су-25УБ ВКС РФ потерпел аварию на Северном Кавказе. "Полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна", - сказал собеседник агентства. Сейчас, добавил источник, вертолет обнаружил место падения штурмовика.

Позже информацию об аварии подтвердили в Минобороны России. Полет, уточнили в ведомстве, проводился без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.