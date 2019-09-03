В Румынии произошло землетрясение

БУХАРЕСТ, 3 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в 14:52 (местное время совпадает с московским) в Румынии, в сейсмической зоне Вранча (уезде Бузэу на востоке страны). Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Подземный толчок был зарегистрирован на глубине 116 километров. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Это - самое сильное землетрясение в Румынии в 2019 году.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно. Сегодняшнее землетрясение - уже третье в этом месяце, магнитуда двух других составляла 2 и 2,3 соответственно.