Горевшие ночью в Сочи дома являются самостроями

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар в Лечебном переулке в Сочи, по уточненным данным, произошел в двух домах, которые возведены самовольно, при этом один из них узаконен по решению суда. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

В ночь на 3 сентября в Лечебном переулке в Сочи произошел крупный пожар. Он начался в квартире на мансардном этаже. В результате происшествия погиб один человек, следственные органы проводят проверку.

"По уточненным данным, в двух домах в пер. Лечебный во время пожара выгорели 14 квартир из 56. Многоквартирные дома построены на землях садоводческого товарищества. В 2015 году одна самоволка была узаконена застройщиком по решению суда. Вторая остается со статусом самовольно возведенного объекта", - говорится в сообщении.

Квартиры в домах принадлежат 12 собственникам, многие из них не проживают в них, жилье сдают в аренду. В пресс-службе добавили, что после пожара одну семью с двумя детьми временно разместили на базе отдыха "Светлана", у людей сгорели документы, власти окажут помощь в их восстановлении.