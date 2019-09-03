Прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух самолетов в Шереметьево

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц аэропорта Шереметьево, отвечающих за безопасность полетов, после столкновения крыльями двух самолетов. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"ММТП организовала проведение проверки по факту столкновения двух самолетов в международном аэропорту Шереметьево. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпании, отвечающих за соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов. В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки", - сообщила Короткова.

Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Во вторник примерно в 15:30 мск в Шереметьево во время буксировки борт авиакомпании "Аэрофлот", вылетавший в Пекин, столкнулся крыльями по касательной с пустым лайнером Royal Flight. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали. Как сообщил источник ТАСС в авиационных кругах, пассажиры "Аэрофлота" эвакуированы, их пересадят в другой самолет и доставят до места назначения.