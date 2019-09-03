Число жертв селей и наводнений в Судане достигло 78 человек

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. До 78 человек возросло число жертв селей и наводнений в Судане. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya. Обрушившиеся в последние недели на страну проливные дожди привели к затоплению значительной части ее территории - от стихии серьезно пострадали 17 из 18 провинций.

Между тем, по информации суданских властей, список погибших может возрасти по мере продвижения спасательных служб в труднодоступные районы. Более 20 тыс. жилых домов полностью разрушены в результате наводнений, десятки тысяч оказались подтоплены и требуют ремонта. Серьезный урон нанесен объектам социальной инфраструктуры, в том числе школам, больницам, мечетям. Погибли свыше 3,5 тысяч голов скота. Число пострадавших достигает 350 тыс. человек. В наиболее бедственном положении находится штат Белый Нил.

По оценкам экспертов, масштаб катастрофы уже превышает последствия рекордного и наиболее трагического за последние десятилетия наводнения 1988 года. Об оказании помощи терпящей стихийное бедствие стране уже объявили Кувейт и Саудовская Аравия.

Эр-Рияд в понедельник отправил в Судан два самолета с гуманитарным грузом - продовольствием, палатками, одеялами, медикаментами, дезинфицирующими средствами и бактерицидными препаратами для предотвращения эпидемий и болезней.