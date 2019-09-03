Пожар на складе с пестицидами локализовали в Рязани

ТАСС, 3 сентября. Пожарные локализовали возгорание на складе с пестицидами в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оперативных службах региона.

"Локализация на 700 кв. м", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в результате ЧП пострадал работник склада, у него глубокие ожоги 90% тела. К месту пожара направлены 40 человек и 16 единиц техники, а также пожарный поезд. Работы ведутся по второму номеру сложности. Сотрудники лаборатории Роспотребнадзора выехали на место ЧП для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Склад временного хранения "Инвестагропром" - крупный таможенно-логистический комплекс, расположенный в пригороде Рязани. Склад предоставляет услуги по хранению грузов и товаров, подлежащих процедуре таможенного оформления. Общая площадь складских помещений составляет 10 тыс. кв. м.