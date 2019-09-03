Сотрудник склада пестицидов в Рязани получил при пожаре 90% ожогов тела

ТАСС, 3 сентября. Сотрудник склада пестицидов пострадал в результате пожара, который произошел в районе Южный Промышленный узел в Рязани. Он получил 90% ожогов тела, об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара на момент локализации составила 700 кв. м. Предварительно, пострадал один человек - работник склада", - сообщили в ведомстве.

Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, у него глубокие ожоги 90% тела, сообщили ТАСС в областной клинической больнице. "Прогноз неблагоприятный", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что к месту пожара направлены 40 человек и 16 единиц техники, а также пожарный поезд. Работы ведутся по второму номеру сложности. Сотрудники лаборатории Роспотребнадзора выехали на место ЧП для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.