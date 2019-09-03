{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: восемь человек погибли в Мали в результате подрыва автобуса на мине

Данных о числе раненых пока нет

ТАСС, 3 сентября. По меньшей мере восемь человек погибли во вторник в результате подрыва автобуса на мине в центральной части Мали. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на представителя транспортной компании, которой принадлежало транспортное средство.

"Автобус подорвался на мине, погибли восемь пассажиров", - приводит агентство слова сотрудника транспортной фирмы Умара Алд Мамуда. Данных о числе раненых нет.

Автобус выполнял рейс из города Дуэнца в центральной части Мали в город Гао на севере страны. Согласно сообщению представителя местной полиции, инцидент произошел в 30 км от Дуэнцы.

Теги
Мали
Источник: летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ и их парашюты пока не найдены
Военные успели катапультироваться перед крушением самолета
Читать полностью