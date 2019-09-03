AFP: восемь человек погибли в Мали в результате подрыва автобуса на мине

ТАСС, 3 сентября. По меньшей мере восемь человек погибли во вторник в результате подрыва автобуса на мине в центральной части Мали. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на представителя транспортной компании, которой принадлежало транспортное средство.

"Автобус подорвался на мине, погибли восемь пассажиров", - приводит агентство слова сотрудника транспортной фирмы Умара Алд Мамуда. Данных о числе раненых нет.

Автобус выполнял рейс из города Дуэнца в центральной части Мали в город Гао на севере страны. Согласно сообщению представителя местной полиции, инцидент произошел в 30 км от Дуэнцы.