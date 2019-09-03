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В петербургском дельфинарии произошел пожар

По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке во время представления
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© Артем Геодакян/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в дельфинарии в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в администрации Петроградского района.

"Пожар произошел, предварительно, на чердаке во время представления, всех эвакуируют. На месте много пожарных расчетов и скорая", - сказала представитель администрации.

В городском главке МЧС ТАСС подтвердили информацию о возгорании. "Возгорание произошло, подробности уточняются", - сказал представитель ведомства.

Санкт-Петербургский дельфинарий расположен на Крестовском острове на Константиновском проспекте. В нем устраивают представления с дельфинами, моржами, китами и другими морскими животными.

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