В петербургском дельфинарии произошел пожар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в дельфинарии в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в администрации Петроградского района.

"Пожар произошел, предварительно, на чердаке во время представления, всех эвакуируют. На месте много пожарных расчетов и скорая", - сказала представитель администрации.

В городском главке МЧС ТАСС подтвердили информацию о возгорании. "Возгорание произошло, подробности уточняются", - сказал представитель ведомства.

Санкт-Петербургский дельфинарий расположен на Крестовском острове на Константиновском проспекте. В нем устраивают представления с дельфинами, моржами, китами и другими морскими животными.