В Татарстане у магазина обнаружили новорожденного ребенка, завернутого в пакет

ТАСС, 3 сентября. Полиэтиленовый пакет с ребенком обнаружили около одного из магазинов на улице Титова в селе Черемшан республики Татарстан. По факту покушения на убийство новорожденного возбудили уголовное дело, говорится в сообщении следственного управления СК РФ республики, опубликованном во вторник.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного")", - говорится в сообщении.

Пакет с находящимся в нем новорожденным мальчиком обнаружил директор магазина. Ребенка доставили в перинатальный центр города Альметьевска.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы. Следователи устанавливают, кто является родителями ребенка.