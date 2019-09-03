Открытое горение в дельфинарии в Петербурге ликвидировано на площади 2 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытый огонь в дельфинарии в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС.

"Ликвидация открытого горения. Происходило горение дощатого короба вентиляционного канала на площади два 2 кв. м", - сказал представитель управления.

До прибытия МЧС из здания дельфинария на Константиновском проспекте эвакуировали 20 человек. Объявлено о локализации пожара.

Ранее в администрации Петроградского района ТАСС сообщили, что в дельфинарии произошел пожар, из здания были эвакуированы люди, на место приехали пожарные расчеты и скорая помощь.

Санкт-Петербургский дельфинарий расположен на Крестовском острове. В нем устраивают представления с дельфинами, моржами, китами и другими морскими животными.